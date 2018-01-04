Правительство Азербайджана в госбюджете на 2018 год предусмотрело выделение 833,7 млн манатов на финансирование различных реформ.

Как сообщалось ранее, правительство в госбюджете на 2017 год впервые предусмотрело средства на финансирование различных программ, расходы по этой статье были предусмотрены в размере 697 млн манатов.

Таким образом, объем финансирования в 2018 году по этой статье увеличится на 19,6%, отмечает «Интерфакс-Азербайджан».

При этом правительство не раскрывает объем и направление реформ, на которые будут потрачены данные средства.