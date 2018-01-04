На территории Центрального ботанического сада Национальной Академии наук Азербайджана, расположенного в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, произошел несчастный случай.

Как сообщили 1news в районном управлении полиции, 19-летний Василий Сергеевич Третьяков утонул в водном резервуаре, предназначенном для полива деревьев.

Следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. При жизни В.Третьяков, по предварительным данным, страдал аутизмом. Отметим, что водный резервуар расположен в закрытой для посетителей части Ботанического сада.

По факту начато разбирательство, уточняются обстоятельства смерти молодого человека.