«В прошлом году в сфере здравоохранения Азербайджана обнаружено 36 поддельных дипломов, в связи с этим направлено обращение в соответствующие госструктуры».

Об этом Report заявил заведующий сектором права и внутреннего контроля министерства здравоохранения Азербайджана Эльхан Азизов.

По его словам, большинство поддельных дипломов выдано заведениями среднего медицинского образования (медицинские колледжи).

Завсектором добавил, что количество поддельных дипломов уменьшилось по сравнению с прошлыми годами.

Представитель министерства отметил, что 10% обнаруженных в этом году поддельных дипломов принадлежат лицам, вернувшимся в страну после получения образования за рубежом.