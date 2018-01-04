Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми заявил, что мессенджер Telegram может быть полностью заблокирован, передает агентство IRNA.

Он призвал администрацию Telegram заблокировать «каналы террористов». Если же руководство компании не будет уважать требование иранцев, то мессенджер заблокируют, подчеркнул политик.

Между тем член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Али Реза Рахими сообщил о намерении властей страны полностью снять ограничения с Telegram и Instagram 5 января.

Ранее сообщения о блокировке Telegram подтвердил основатель мессенджера Павел Дуров. Он пояснил, что такое решение было принято после отказа руководства мессенджера заблокировать каналы, которые использовали участники протестных акций.