В Минобороны России назвали фейком сообщения СМИ о якобы «фактическом уничтожении» боевиками семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии.

«Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим – фейк», — говорится в сообщении.

Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме, заявили в Минобороны России.

Минобороны России сообщило, что двое военнослужащих погибли в результате минометного обстрела боевиками аэродрома «Хмеймим» в Сирии 31 декабря, передает РИА Новости.

«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром «Хмеймим» подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — сообщили в ведомстве.