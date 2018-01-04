Дочь главы Белого дома Дональда Трампа Иванка хочет стать первой женщиной – президентом США. Об этом говорится в выдержках из книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», опубликованных журналом New York Magazine.

Как передает «Гордон», в книге сообщается, что Иванка и ее муж, советник Трампа Джаред Кушнер, согласились войти в президентскую администрацию с надеждой, что когда-то это поможет Иванке занять президентское кресло.

Как пишет Вулфф, пара поставила себе цель, чтобы первой женщиной-президентом стала «не Хиллари Клинтон, а Иванка Трамп».

По информации журналиста, бывший советник Трампа Стивен Бэннон «пришел в ужас», когда услышал об их планах.

Онлайн-магазин Amazon сообщает, что книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» выйдет в продажу 9 января.