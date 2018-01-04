Директор Института истории НАНА Ягуб Махмудов высказался против перенесения могилы основателя АДР Мамеда Эмина Расулзаде из братской Турции в Азербайджан.

«Он вел борьбу там, и является частью турецкой истории. Почему могилы Мирзы Фатали Ахундова и Фатали хан Хойского должны быть перенесены из Тбилиси в Азербайджан? Там есть наша история. Если мы заберем свою историю ото всюду, мы ослабеем в мировой истории. В Азербайджане живет 10 миллионов человек, но численность азербайджанцев во всем мире составляет около 60 миллионов. 60-миллионный азербайджанский народ создал свою историю по всему миру. Мы не можем перенести их могилы в Азербайджан. Где самые выдающиеся азербайджанцы жили и творили, где были похоронены, там есть часть нашей истории. Было бы неправильным ослаблять эту историю. Могила Хаджи-Мурата, который был членом движения Шейха Шамиля, находится недалеко от Шеки. Прилагают много усилий для того, чтобы перенести эту могилу. Но Институт истории не позволяет сделать это. Почему его тело должны забрать из Азербайджана? Почему он приехал сюда? Он должен покоиться тут», — рассказал академик.