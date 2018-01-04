Иран обратился в ООН с жалобой на США, обвинив Вашингтон в попытке вмешательства во внутренние дела страны.

Постоянный представитель Ирана при ООН Голамали Хошру направил письма в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша и руководства Генеральной Ассамблеи ООН, передает Anadolu.

«Власти США под предлогом поддержки акций протеста увеличили число попыток вмешательства во внутренние дела Ирана. Президент (Дональд Трамп) и вице-президент США (Майк Пенс) разместили в соцсети Twetter большое число бессмысленных сообщений, поощряя иранцев к акциям неповиновения», — говорится в письме постпреда.

По мнению представителя Ирана, США не считаются с нормами международного права и принципа ООН и поэтому мировое сообщество должно осудить высказывания администрации Трампа по Ирану.

Акции в Иране начались 28 декабря 2017, когда группа жителей города Мешхед вышла на улицы в знак протеста против безработицы, коррупции и высоких цен в стране. Акции протеста вскоре переросли в антиправительственные манифестации, охватившие, в том числе, города: Тегеран, Кирманшах, Сенендеч, Зенджан, Шираз, Кум, Ахваз, Захедан, Эрак, Хуррем Абад.

Сообщается о гибели не менее 24 человек, более тысячи человек задержаны.