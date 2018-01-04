Весной 2018 года исполнится 13 лет с тех пор, как в Чечне был ликвидирован один из самых опасных полевых командиров арабского происхождения Абу аль-Валид. Подробности операции по его уничтожению держались все эти годы в секрете. Официально было объявлено, что аль-Валид погиб при артиллерийском обстреле федеральных сил. Однако его тело удалось найти позже, с большим трудом. Как на самом деле был нейтрализован опасный террорист, «Росбалту» рассказал источник в российских спецслужбах.

Уроженец Саудовской Аравии Азиз бен Саид бен Али Аль-Гамди (Абу аль-Валид) прибыл в Чечню в 1995 году вместе со своим другом Хаттабом. После гибели последнего, в 2002 году, он стал «амиром» арабо-мусульманской группы в Чечне. Именно через аль-Валида шло финансирование бандформирований, он же руководил значительной частью подразделений боевиков. В качестве своей резиденции «амир» со своим отрядом выбрал горы в районе села Тезен-Кала Веденского района.

Абу аль-Валид был на тот момент основной проблемой спецслужб, но считался фактически неуязвимым. За его голову даже было объявлено вознаграждение в $3 млн. Федеральные силы и бойцы батальона «Восток» неоднократно проводили в предполагаемых местах базирования отряда аль Валида спецоперации, но они всегда заканчивались одинаково. Даже если удавалось заметить боевиков, те буквально исчезали после непродолжительного боя. Когда бойцы осматривали места перестрелок, то зачастую находили кровь или даже останки боевиков. Но никогда не было самих тел, они будто испарялись.

Во время облетов местности с вертолетов и прочесывания горных массивов не удавалось обнаружить никакого присутствия бандитов. «Порой возникало такое чувство, что имеешь дело с призраками или зомби», — отметил источник «Росбалта».

Между тем именно Абу аль-Валид со своим отрядом фактически стал «хозяином» Веденского района. Появлявшиеся, как ниоткуда, боевики атаковали представителей федеральных сил. По ночам они запугивали население. Глава района и начальник местной милиции боялись жить дома, предпочитая оставаться в более спокойном Гудермесском районе. Ополченцы, отряды которых были созданы в Веденской районе, вынуждены были платить дань аль-Валиду — за то, чтобы боевики не трогали их и их семьи.

Бойцы батальона «Восток» 16 апреля 2004 года проводили в районе Тезен-Калы очередную спецоперацию, которая развивалась по уже обычному сценарию. Замеченный отряд боевиков вступил в бой, только в этот раз бандиты не исчезли сразу, а завязали ожесточенное сражение. На подмогу своим бойцам вылетел с подкреплением командир «Востока» Сулим Ямадаев. Боевики открыли по вертолету огонь, явно стараясь не подпустить противника к определенному месту. В результате этого машина смогла зависнуть только на расстояние двух метров от земли, спеназовцы на ходу спрыгнули вниз. Бой продолжился.

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После того, как боевики что-то сделали в оберегаемом им месте, они опять «испарились». Осмотрев этот квадрат, бойцы «Востока» обнаружили много крови, медикаменты (кому-то явно оказывали помощь), но никаких тел, как обычно, не было.

А вскоре стала поступать информация, что в ходе этого боя мог быть убит Абу аль-Валид. Представители федеральных сил и «Востока» поставили себе задачу найти тело полевого командира, а заодно разгадать тайну того, как боевикам удается исчезать и что происходит с погибшими.

В конце концов удалось выяснить, что Абу аль-Валид еще давно начал готовить себе и своему отряду логово в горах у Тезен-Калы. Для этого туда доставлялись железные контейнеры, которые целиком врывались в землю. В некоторых местах из них было возведены целые подземные городки с лазаретами, спальнями и т. д. Также одиночные контейнеры были просто «разбросаны» по местности. Все они сверху были покрыты землей, которая к 2004 году обросла травой. В своеобразные подземные бункеры вели маленькие замаскированные ходы. Именно в этих контейнерах боевики отсиживались в светлое время суток. А если их замечали во время вылазок и начинался бой, тут же прятались в очередном подземном убежище, которые были расставлены в самых разных местах.

«Можно было стоять на крыше контейнера и не замечать ничего, а у тебя под ногами в этот момент могли сидеть боевики», — отметил источник агентства.

По его словам, также бандиты на склонах гор организовали своеобразные морги. Они вырыли ямы, которые сверху были закрыты досками. Доски тоже обросли травой. Если кто-то из бандитов погибал, его товарищи дотаскивали тело до ближайшего морга и там прятали. Если получалось, потом тела захоранивали.

В одном из таких «моргов», на склоне горы у Тезен-калы, и нашли тело Абу аль-Валида. Он был застрелен во время боя 16 апреля. Боевики вначале пытались его спасти, потом оберегали место, где находилось тело. Из-за этого и бой получился столь ожесточенным.

После гибели командира его отряд уже не был столь организован. Да и тайна «призраков» оказалась разгадана, поэтому постепенно удалось найти и уничтожить все эти подземные убежища.