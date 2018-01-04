Президент США Дональд Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на президентских выборах 2016 года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Как отмечается, президент поручил в дальнейшем проработать данный вопрос министерству внутренней безопасности.

«Вместо того, чтобы участвовать в бесконечных судебных разбирательствах по расходам налогоплательщиков, сегодня я подписал распоряжение о роспуске комиссии и попросил Департамент внутренней безопасности рассмотреть эти вопросы и определить следующие направления действий», — сказал Трамп.

Комиссия, возглавляемая вице-президентом Майком Пенсом, была создана в мае прошлого года для изучения возможного мошенничества на выборах. Однако ее деятельность встретила сопротивление со стороны руководства многих штатов.