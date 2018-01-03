Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что оружие, предоставленное Киеву Вашингтоном, будет использоваться в Донбассе только в случае провокаций. Об этом он сказал на пресс-конференции с глава МИД Германии Зигмаром Габриэлем, передает «Интерфакс».

«Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций… и, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться как аргумент, который будет содействовать повышению температуры конфликта», — сказал Климкин.

Однако Габриэль усомнился в необходимости этого оружия.

«Если чего-то там и много, в том регионе, так это оружия. В Германии довольно скептически относятся к тому, что поставки оружия могут помочь разрешить конфликт. Но мы все же несколько отдалены от этого конфликта и пребываем как страна в безопасности, а Украина с точки зрения обороны рассматривает это иначе», — отметил немецкий министр.