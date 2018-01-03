В Литве к началу июля планируют сократить количество госпредприятий до пяти.

«После реорганизации, со 2 июля статус госпредприятий сохранят за собой пять предприятий. Думаю, было бы целесообразно пересмотреть и, возможно, вообще отказаться от такого статуса. Это действительно было бы реформа», — сказал министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс журналистам в среду после заседания правительства (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в статусе государственных должны остаться: центр регистров, предприятие по регистрации автомобилей Regitra, предприятие государственных лесничеств, Игналинская АЭС и компания по регулированию сельскохозяйственной деятельности.

В.Синкявичюс отметил, что сокращение числа госпредприятий производится с целью отказа от неактуальных для государства видов деятельности и функций, часть которых будет передана рынку.

Кабинет министров Литвы в среду рассмотрел подготовленный Минэкономики план реорганизации госпредприятий, окончательное решение по нему намечается принять на следующей неделе.

Некоторые госпредприятия будут реорганизованы в акционерные общества, например, предприятие услуг авиационной навигации Oro navigacija.