Один человек погиб, еще 15 пострадали в результате урагана «Элеанор» во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

Как пишет издание, в департаменте Верхняя Савойя на лыжника упало дерево, в результате чего он скончался. От урагана пострадали еще 15 человек, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что 200 тысяч домов были отрезаны от подачи электроэнергии из-за урагана.

По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 140 км/час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны.

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