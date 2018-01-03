В России ведется целенаправленная охота на украинцев, такого мнения придерживаются в Службе безопасности Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте спецслужбы.

Там уверены, что поездки в Россию, которую Киев считает страной-агрессором, крайне опасны.

Поводом для беспокойства стало задержание в Москве участника АТО (антитеррористической операции) Олега Негоды, который ехал в гости к родственникам.

«Предостережение СБУ относительно опасности пребывания украинских граждан на территории РФ подтверждаются многочисленными задокументированным фактам провокаций. Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций», — заявил глава СБУ Василий Грицак.

О задержании Негоды украинские СМИ сообщили 2 января. Как пишет УНН, он ехал в Саратов в гости к своей сестре. Это произошло 24 или 25 декабря.