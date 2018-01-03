Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о гибели трёх своих бойцов в ходе стычек на северо-западе Ирана. Об этом сообщает RT со ссылкой на Al Jazeera.

Как отмечается, они были убиты при столкновении с вооружёнными лицами.