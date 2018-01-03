Ученые анонсировали «кровавое суперлуние» в конце января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Space.com.

Отмечается, что сама «кровавая луна» не является редкостью, однако наблюдать ее одновременно с полным затмением удается нечасто. В последний раз подобное явление наблюдалось около 150 лет назад, а следующие крупные суперлуния ожидаются 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.

По данным ученых, полная «кровавая луна» появится в темное время суток, первыми ее смогут увидеть жители западного полушария планеты.

Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. При этом наиболее яркий красный оттенок создается за счет того, что небесное тело находится в тени планеты, и на его поверхность попадает только часть света.