Десять человек, включая четверых детей, погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. «По одной из версий, водитель одной из легковушек мог не справиться с управлением. Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД» — отметил он.

По информации МЧС, «в 14:37 мск (15.37 — бак.вр.) поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей, Mazda6 и Renault Duster, на автодороге регионального значения Ханты-Мансийск — Советский в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа».