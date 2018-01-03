Неизвестные повредили памятный знак в честь трех участников антитеррористической операции на юго-востоке Украины (АТО). Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины в Донецкой области.

Инцидент произошел вечером 2 января в городе Константиновка в сквере Афганцев. В сообщении указывается, что памятник был открыт 13 октября 2017 года. В тот же месяц памятный знак был дважды осквернен. В настоящий момент полиция ищет вандалов, также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).