Команда «Формулы-1» «Феррари» обновила свой логотип во всех социальных сетях и на официальном сайте. Об этом сообщил журналист F1GrandPrix Джанлука Д’Алессандро в своем Twitter.

Новый логотип – возвращение к старому, отныне на нем изображен только знаменитый «гарцующий жеребец» и две буквы – SF (Scuderia Ferrari).

Ранее в логотип входила полноценная надпись Scuderia Ferrari на белом фоне.

Interestingly, Ferrari have changed the logo everywhere today 👀🤔 pic.twitter.com/i5x8FGlzqZ

— Gianluca D’Alessandro (@Gianludale27) 1 января 2018 г.