В Сети появились технические характеристики смартфона Nokia 6 (2018). Официальная информация о девайсе размещена на сайте GeekBench. Напомним, HMD Global выпустит вторую версию бюджетного девайса с улучшением производительности.

Смартфон уже получил регистрационный номер TA-1054. Гаджет будет оснащён восьмиядерным процессором Snapdragon 630 с частотой 2.21 Ггц, 4 Гб оперативной памяти и ОС Android 8.0 Oreo.

Портал GeekBench протестировал производительность смартфона и назвал его обновление успешным. Гаджет получил 863 очка за одноядерный тест и 4163 за многоядерный тест. Напомним, предыдущая версия смартфона получила 638 и 2719 очков соответственно.

Ожидается, что HMD Global представит гаджет 5 января 2018 года. Смартфон получит три варианта расцветки: белый, синий и черный. Напомним, предыдущая версия Nokia 6 вышла 30 июля 2017.