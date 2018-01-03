Главная парижская достопримечательность — Эйфелева башня — в среду временно закрыта для посетителей из-за сильного ветра, принесенного в столицу ураганом «Элеанор».

«Из-за неблагоприятных погодных условий Эйфелева башня закрыта для посетителей», — говорится в информации РИА Новости со ссылкой на заявление администрации башни.

По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 140 километров в час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны.