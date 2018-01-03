В Ташкенте на основе книг помощника Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанова «Этапы политики этнической чистки и геноцида против азербайджанцев» и «Ходжалинский геноцид: причины, последствия и международное признание», изданных в Баку на восьми языках, вышла в свет книга «Политика этнической чистки и геноцида против азербайджанцев и Ходжалинский геноцид».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в книге, вышедшей в свет в Ташкенте в издательстве «Истиглол нури» в рамках совместного проекта Азербайджанского центра культуры имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанского государственного информационного агентства тексты представлены на четырех языках – узбекском, азербайджанском, русском и английском.

В первом разделе исследуются отдельные этапы политики этнической чистки, геноцида и захватнической политики, целенаправленно осуществленных за последние два столетия армянскими националистами против азербайджанцев. На основе источников проанализировано, что в результате захватнической политики армянских националистов в ХХ веке азербайджанцы четыре раза подверглись геноциду и этнической чистке – в 1905-1906 гг, 1918-1920, 1948-19543 и 1988-1993 годы. В этом разделе на основе фактов доказано, что в результате распространения масштабов учиненных армянами в 1918-1920 годах геноцидов в Баку, Губе, Шамахы, и на другие регионы, в том числе акты вандализма, совершенные ими в Шуше, Иреванской губернии, Зангезуре, Нахчыване, Шаруре, Ордубаде, Карсе и др., были убиты тысячи азербайджанцев.

Во втором разделе проанализирована учиненная за последние два столетия политика этнической чистки, геноцида, а также захватническая политика армянских националистов против азербайджанцев. На основе научных источников установлено, что, начиная с 80-х годов ХХ века, Армения начала предъявлять против Азербайджана территориальные притязания и осуществлять захватническую политику, в том числе в 1988-1993 годах учинила против азербайджанцев политику этнической чистки и геноцида, в частности, учиненный армянами в конце ХХ века в Ходжалы акт геноцида был оценен как один из самых тяжких преступлений против человечности. В этом разделе на основе зарубежных источников широко анализируются преступления, совершенные вооруженными силами Армении 26 февраля 1992 года во время оккупации города Ходжалы, в частности, акты вандализма, учиненные армянами против мирного населения.

Книга проиллюстрирована различными историческими документами, картами и фотоснимками.