«Возможно, что какая-то группа попытается что-то предпринять, но это абсолютно не повлияет на политические процессы, сказал секретарь парламентской фракции АРФД Агван Варданян, отвечая на вопрос о том, попытается ли оппозиция организовать какую-либо акцию протеста в тот период, когда конституционные реформы окончательно вступят в силу – с учетом того факта, что в апреле истекают полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна.

Варданян в беседе с армянским интернет-сайтом news.am выразил уверенность, что оппозиция в Армении не сумеет организовать какую-либо серьезную акцию протеста, сказав, что такой угрозы в Армении нет», — пишет на страницах «Первого Информационного армянский политолог Саргис Арцруни».

«Варданян, конечно, теоретически прав, потому что объективный анализ показывает, что в Армении нет ни одной политической силы, которая будет в состоянии в апреле 2018 года нарушить планы властей. Отставки Сержа Саргсяна требуют или пытаются предотвратить перспективу его премьерства те силы, которые потерпели полный провал на парламентских выборах или которые добились относительного успеха – без повестки смены власти.

С другой стороны, выборы без каких-либо потрясений в апреле этого года предопределены парламентскими выборами в апреле прошлого года, когда был сформирован присущий африкано-азиатской политической культуре консенсус между не имеющими политического «пропуска» властями и лишенным альтернативы обществом. Этот консенсус в глубинном смысле намного более опаснее, нежели те выборы, которые завершились арестами оппозиционных деятелей или захватом их офисов. Опасность 2-го апреля заключается в том, что не оппозиция, а общество оказалось в положении «вне игры».

С другой сторону, оптимизм Агвана Варданяна – краткосрочный или обманчивый, поскольку опыт арабских стран, а сегодня и опыт Ирана показывают, что поведение обществ, оказавшихся вне игры, бывает непредсказуемым, а также опасным. Десять тысяч драмов – символ компромисса между властями и обществом, но также и символ унижения общества.

Униженные общества, а тем более в условиях отсутствия реальной оппозиции, борются любыми методами – не ставя различий между конституционностью средств. Захват полка ППС был сигналом, но, как видно, представители власти не извлекают уроков. В подобных случаях упоминание об опыте иных стран даже бессмысленно, потому что власти Армении, пожалуй, образумятся только тогда, когда революция постучится в двери Армении. Накануне Дональд Трамп сказал, что народ Ирана нуждается в свободе и хлебе. То же самое касается и народа Армении», — заключил политолог.