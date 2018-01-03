Ураганный ветер стал причиной отмены 176 из 1200 рейсов в аэропорту «Схипхол» в Амстердаме. Кроме того, из-за непогоды переносятся десятки вылетов.
— В настоящий момент отменены 176 из 1,2 тысячи рейсов (большинство по направлениям в Европу), — говорится в официальном аккаунте воздушной гавани в «твиттере».
Как сообщает «Лайф» со ссылкой на местные СМИ, ранее вечер на территории Нидерландов валил деревья на землю и сносил крыши с домов. От стихии уже пострадал один человек. В связи с ураганом в ряде провинций был введен оранжевый уровень опасности.