«Этот, 11-ый сезон, вне сомнения, стал для меня последним!» — заявила актриса. Впрочем, она намекала на это и ранее. Когда репортеры спросили ее в октябре, подписала ли она уже контракт на участие в 12-м сезоне «Секретных материалов», та ответила: «Нет, это уже не для меня. В прошлом году у меня было ощущение, что мы еще не закончили. Мне казалось, что мы дали нашим зрителям еще не все, что они от нас ожидали. Но теперь, после завершения 11-го сезона, я думаю, что для меня эта тема закрыта…»

Однако упрямые фанаты все равно надеялись, что актриса передумает. Последнее заявление актрисы, не оставившее места для сомнений, привело поклонников сериала в отчаяние. Ведь они мечтали увидеть еще не один сезон любимого шоу. Эту надежду подарил им создатель сериала Крис Картер, который несколько месяцев назад заявил: «У нас есть еще немало историй для сериала. Которые мы собираемся рассказать!» Теперь же, после решения Андерсон, судьба «Секретных материалов» под вопросом. Ведь существует реальная опасность, что второй исполнитель главной роли — Дэвид Духовны не захочет сниматься без Джиллиан, и тогда сериалу придет конец…

Издание 7Дней напоминает, что «Секретные материалы», первый сезон которых вышел на телеэкраны еще в 1993-м, был не просто одним из самых популярных, он получил статус культового. Мало того, создатели других сериалов, к примеру «Баффи-истребительница вампиров», признавались, что их шоу испытали сильнейшее влияние «Секретных материалов». Однако после 9 сезонов было принято решение закрыть шоу, где главные роли играли Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Однако 15 лет спустя — в 2016-м — фанаты сериала получили подарок: на экраны вышел новый, 10-й, сезон телешоу. А в январе 2018-го стартует последний – 11-ый…