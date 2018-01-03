В Баку на маршрутной линии № 133 стали курсировать новые автобусы, сообщил в среду Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
Автобусы обслуживают пассажиров с первых дней нового года.
В Баку на маршрутной линии № 133 стали курсировать новые автобусы, сообщил в среду Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
Автобусы обслуживают пассажиров с первых дней нового года.
Дата: 2018/01/03 16:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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