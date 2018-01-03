Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Ирана Хасаном Рухани.

В пресс-службе главы Турецкого государства изданию «Анадолу» сообщили, что собеседники обсудили тему акций, продолжающихся в Иране с 28 декабря.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара придает значение стабильности и обеспечению общественного порядка в Иране.

Эрдоган поддержал мнение Рухани о недопустимости нарушения законодательства при использовании права на проведение мирных акций.

Президент Ирана со своей стороны выразил признательность турецкому лидеру за чувствительность, выразив надежду на то, что акции в его стране прекратятся в ближайшие несколько дней.

При этом сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США, и в частности президент Дональд Трамп, а также Нетаньяху, провоцируют события в Иране.

По словам Чавушоглу, Турция против вмешательства извне в дела Ирана.

Он отметил, что события в Иране являются внутренним делом этой страны.

CNN Türk цитирует Чавушоглу: «Демонстрации в Иране поддерживают лишь два человека — Трамп и Нетаньяху».