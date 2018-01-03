3 января в МЧС под руководством замминистра по чрезвычайным ситуациям Этибара Мирзоева было проведено оперативное совещание в связи с поиском альпинистов, пропавших в горной местности Губы.

Как сообщили АПА в МЧС, на совещании были проанализированы проведенные до сих пор поисковые работы, были даны указания о плане дальнейших действий. Было отмечено, что в последние дни поисково-спасательные работы ведутся с ограничениями ввиду сложных метеорологических условий (снегопад и плохая видимость), но не прерываются. В поисково-спасательных работах участвуют спасательные группы МЧС, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, добровольцы, к работам привлечен и вертолет МЧС.

Полковник Шахин Мирзоев, руководитель созданного в МЧС штаба, в интервью азербайджанскому интернет-порталу xeber365.com сказал, что по его мнению, пропавшие альпинисты остались под 10-15-метровым слоем снега:

«На данный момент ничего не могу сказать… Чудеса случаются. Альпинисты попали под лавину и оказались под 10-15-метровым слоем снега. В такой ситуации несколько часов в снегу без движения приведут к гибели от обморожения. Понятно, что они замерзли. В течение получаса, часа без движения человек замерзнет. Но, мы не теряем надежды. Мы добросовестно и с энтузиазмом продолжаем поиски», — заявил Шахин Мамедов.