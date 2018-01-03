Сторонники властей Ирана вышли в среду на улицы ряда городов страны.

Участники акций поддержали курс действующих властей и заявили о недопустимости дестабилизации ситуации в стране, сообщает «Анадолу».

По призыву властей акции в поддержу правительства прошли в городах Ахваз, Абадан, Горган, Илам, Хорремабад, Керманшах и Бушир.

Демонстранты выкрикивали лозунги «Долой США», «Долой Саудовскую Аравию» и «Долой смуту и провокации».

Между тем, Управление по агитации при Верховном лидере Ирана Али Хаменеи отложило митинг в поддержку режима, запланированный на пятницу, 5 января.