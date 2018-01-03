Израиль посетила делегация азербайджанского города Мингячевир во главе с главой исполнительной власти Ниязи Байрамовым. В состав делегации вошли также его заместители Али Ганиев и Хикмет Керимов, главный врач городской больницы Кёнуль Алекперов.

Сразу же по приезде вместе с представителем ассоциации «АзИз» в Азербайджане Вахидом Байрамовым гости посетили город-побратим Мингячевира — израильский город Афулу, где они посетили фотовыставку «Азербайджан глазами израильтян», которая вот уже несколько недель работает в городской галерее. Об этом сообщает «Тренд».

В тот же вечер члены делегации стали гостями Азербайджанского культурного центра «АзИз», много лет существующего в Афуле благодаря поддержке Фонда Гейдара Алиева. В этот день здесь собрались любители творчества известного азербайджанского поэта Алиаги Вахида.

Открывая вечер, директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман поблагодарила городские власти в лице первого вице-мэра Афулы Михаила Баркана и начальника отдела абсорбции Светлану Черкасову за постоянную помощь и поддержку работы Центра. Баркан от своего имени и от имени мэра города Ицхака Мирона горячо приветствовал гостей из Азербайджана, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между городами-побратимами Мингячевиром и Афулой.

На вечер приехали заместитель мэра города Кирьят-Бялика Нюма Рачевский и глава городского отделения «АзИз» Ицхак Ханукаев, которые собираются посетить Азербайджан в мае и подписать договор о побратимстве с Исмаиллы, члены правления «АзИз» Рауф Агаларов, Шауль Симан-Тов, Бат-Цион Абрамова, а также выходцы из Азербайджана, прибывшие из различных городов Израиля.

Егяна Сальман рассказала о жизни и творческом пути Алиаги Вахида, о бессмертных произведениях газельхана, которые стали классикой, о богатейшем творческом наследии, которое оставил великий поэт потомкам. Члены Союза писателей Азербайджана и Израиля, поэт Вагиф Алиев и поэтесса Батцион Абрамова рассказали об уникальном и неповторимом таланте Вахида, а поклонники его творчества Сима Мушаилова и Сеня Рабаев прочитали газели поэта. Своё посвящение Вахиду озвучил член Союза писателей Израиля поэт Михаил Сальман.

На вечере звучали записи газелей в исполнении самого автора, а также песни на слова Вахида в исполнении известных азербайджанских ханенде. Особое оживление внесло выступление известных в Израиле музыкантов – Мехмана Гулиева и Заура Гулиева в жанре «мейхана» — вид азербайджанского устного творчества, где исполнители экспромтом исполняют произведения в форме поэтического соревнования. Известно, что Алиага Вахид был единственным азербайджанским поэтом-классиком, который сочинял произведения в этом жанре.

Выступая на вечере, Ниязи Байрамов поблагодарил организаторов, исполнителей и всех присутствующих, а также выразил признательность за то, что в Израиле так глубоко чтят память о великом поэте и с таким трепетом относятся к азербайджанской культуре.