В Сирии 31 декабря в результате крушения вертолета погибли двое российских военных. Об этом сообщает группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

CIT ссылается, в частности, на пост на «профильном» форуме Forumavia.ru под названием «31.12.2017 Катастрофа вертолета ВКС РФ в САР». В посте указывается, что погибли два человека, а именно экипаж вертолета — Матвеев и Кулиш (имена в посте не называются). Предварительная причина — столкновение «с препятствиями в воздухе».

Также CIT ссылается на сообщение пользователя Ивана Кулиша во «ВКонтакте». Он написал: «31.12.2017 в нашей семье произошло огромное горе, наш всеми любимый братишка Артемка, погиб при выполнении своего военного долга!».

По данным CIT, вертолет Ми-24, сопровождавший колонну близ населенного пункта аз-Зара в провинции Хама, задел провода и разбился. Погибли майор Артем Кулиш и второй член экипажа Матвеев, чье полное имя устанавливается.

Позже в Минобороны РФ подтвердили, что российский вертолёт Ми-24 из-за технической неисправности потерпел крушение 31 декабря при выполнении перелёта на аэродром Хама.

Отмечается, что оба пилота погибли при совершении жёсткой посадки в 15 км от аэропорта, борттехник получил травмы. Никакого огневого воздействия по вертолёту не было, добавили в ведомстве.

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