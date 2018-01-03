Народный депутат Украины Надежда Савченко пригрозила Киеву новым Майданом и предупредила, что в случае успеха новой революции, действующим властям страны придется расплатиться кровью. Об этом она заявила в интервью местному каналу NewsOne.

– Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел к власти на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо, – указала она.

По словам Савченко, Украина не будет развиваться, пока в стране нет справедливости. Поэтому те, кто сегодня стоят во главе Незалежной, должны ответить за свои поступки, иначе и следующее поколение чиновников будет ощущать свою безнаказанность, добавила она.