Прошлой ночью на 155 км трассы Баку-Шамаха-Евлах, на Агсуинском перевале совершил ДТП житель Сумгаита Джафаров Бахруз Мешади оглу (1969 г/р), который на автомобиле «Рено» ехал с семьей в Газахский район.

Как передает АПА, ввиду сильного тумана Джафаров Бахруз потерял управление и автомобиль упал в овраг. Джафаров Бахруз, его супруга Джафарова Севиндж Мустафа гызы (1974 г/р) и 25-летняя дочь Гюляндам Джафарли с тяжелыми травмами были доставлены в Центральную больницу Агсу. Джафарова Бахруза спасти не удалось.

По факту ведется следствие.