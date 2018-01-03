Центробанк Азербайджана обнародовал официальный курс доллара США к манату.
Как говорится в сообщении ЦБА, официальный курс на 04.01.2018 объявлен на уровне 1,7001 маната за доллар.
Центробанк Азербайджана обнародовал официальный курс доллара США к манату.
Как говорится в сообщении ЦБА, официальный курс на 04.01.2018 объявлен на уровне 1,7001 маната за доллар.
Дата: 2018/01/03 10:31
Раздел: Азербайджан, Экономика
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