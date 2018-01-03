Иран не станет второй Сирией, так как эта страна является одним из ключевых игроков в регионе, сказал пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал, сообщает в среду «Тренд» со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, усиление напряженности в Иране не в интересах Турции.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг написал в своем микроблоге в Твиттер, что Турция внимательно следит за развитием событий в Иране

По его словам, Турция выступает за стабильность в Иране.

«Стабильность в интересах народа и правительства Ирана. Хаос и нестабильность в Иране могут нанести ущерб не только иранскому народу, но и всему региону», — написал Боздаг.

Отметим, что в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

По данным иранских СМИ, жертвами протестов стали 28 человек.