Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы в парном фигурном катании Татьяна Волосожар прошлым летом вместе со своим мужем и партнером Максимом Траньковым побывала в Баку. В интервью «Москва-Баку»Татьяна Волосожар рассказала о бакинских каникулах.

«Наша близкая подруга – актриса и певица Настя Задорожная решила отметить день рождения в Баку, поскольку была в этом городе и раньше и была буквально покорена им, пригласила нас с Максимом отпраздновать вместе. Что я могу сказать – мне очень понравилось. Нам повезло с погодой. Было тепло, солнечно, приятно, много купались в бассейне. Я для себя открыла новый курорт – поняла, что ездить отдыхать надо в Баку, там есть очень красивые места.

Покорили очень отзывчивые люди. А еще… мне кажется, такого изобилия еды я никогда не видела.

Гуляли по Старому городу. Ели знаменитый тандыр чурек – особый азербайджанский хлеб, который прикрепляется к стенкам открытой печи и в ней готовится. Хлеб был такой душистый, мягкий, прямо из печи, что мы с Максимом не удержались и стали есть его прямо на улице.

А еще я знаю, что в последние годы Азербайджан друг за другом проводит спортивные мероприятия международного уровня – Европейские игры, Гран-при «Формулы-1». Конечно, проведение таких спортивных мероприятий – всегда большой шанс и для страны, и для города. Для страны — в организаторском, и в спортивном плане. Для города – постольку, поскольку он заявит о себе и будет привлекать туристов, и потом, всегда строится новая инфраструктура. Это очень важно. Как спортсменка я не могу не приветствовать проведение таких мероприятий, тем более хорошо, если они проходят не в одних и тех же местах, но «путешествуют» по городам и странам. Это очень здорово!», — заявила фигуристка.