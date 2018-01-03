Руководство компании Playboy Enterprises, издающей Playboy, заявило, что думает об отказе от печатной версии известного мужского журнала. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на The Wall Street Journal.

— Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем «мир Playboy», который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого, — заявил руководитель Playboy Enterprises Бен Кон.

Разговоры об отказе от печатной версии появились, так как в последние годы выпуск журнала приносил лишь убытки. В итоге тираж Playboy сократился в несколько раз.

Впрочем, у основателя журнала Хью Хефнера, владевшего 35% долей в Playboy Enterprises, и держателями контрольного пакета акций существовала договорённость, что при его жизни будет выходить печатная версия. После смерти Хефнера другие акционеры решили больше внимания уделить сделкам с использованием бренда Playboy. Например, в планах бизнесменов выпуск различной продукции с фирменным логотипом — головой кролика.