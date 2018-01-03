32-летний актёр и манекенщик Крис Зилка давно встречается с Пэрис Хилтон, и, судя по всему, дело идёт к свадьбе. Предложение руки и сердца Зилка сделал Пэрис во время отдыха в Аспене, пишет «Лайф». Прямо на горнолыжном склоне Крис встал на одно колено и попросил Хилтон стать его супругой. Пэрис согласилась и получила от возлюбленного кольцо с огромным 20-каратным бриллиантом.

О том, что они с Зилка обручились, Пэрис сообщила в «Инстаграме». «Я сказала «да»! Это счастье — обручиться с любовью всей жизни. Мой лучший друг, моя вторая половинка. Идеальный для меня во всех смыслах. Такой преданный, уступчивый, любящий и добрый. Я самая счастливая девушка в мире! Моя мечта осуществилась! Спасибо, что доказал мне, что сказки всё же существуют», — написала Пэрис в соцсети.