Американское военное присутствие в Сирии незаконно, поэтому США должны вывести свои войска с территории ближневосточного государства. Как передает РИА Новости, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани в интервью телеканалу «Аль-Маядин».

Иранский адмирал отметил, что США, в отличие от Ирана и России, не согласовали отправку своих военных с Сирией. В целом он расценил американское военное присутствие на сирийской территории как «оккупацию». Шамхани подчеркнул, что Тегеран поддерживает Дамаск в стремлении добиться от Вашингтона вывода войск из Сирии.

«Мы будем требовать этого (вывода американских войск) со всех международных трибун», — добавил иранский адмирал.

Он также напомнил, что Россия, Турция и Иран прикладывают усилия по урегулированию сирийского конфликта, поэтому стороны договорились о проведении в Сочи конгресса нацдиалога Сирии для определения будущего страны.