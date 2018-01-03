Президент США Дональд Трамп ответил руководителю КНДР Ким Чен Ыну, заявив, что у него «тоже есть ядерная кнопка», передает РИА Новости.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе». Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ким Чен Ын, выступая в понедельник с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что у него на рабочем столе теперь находится «ядерная кнопка», на которую он может нажать, если Соединенные Штаты будут угрожать его стране.