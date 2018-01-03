США рассматривают санкции среди вариантов ответа на действия властей Ирана в отношении участников массовых протестов в стране, заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Мы не будем забегать вперед в том, что касается санкций, но они входят в тот широкий и разнообразный набор средств, которым мы располагаем», — приводит слова представителя Госдепа РИА Новости.

Она добавила, что США «пристально следят за сообщениями о возможном нарушении прав этих протестующих, которые протестуют мирно».

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Белый дом считает беспорядки в Иране «народным восстанием».

«Люди устали платить цену за склонное к насилию и коррумпированное руководство. В результате мы сейчас видим естественное народное восстание, организованное храбрыми иранскими гражданами», — заявила она.

Сандерс подчеркнула, что Вашингтон поддерживает иранский народ, а также призывает Тегеран уважать фундаментальные права граждан.