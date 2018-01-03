«Несмотря на то, что поисковые работы пропавших без вести альпинистов в связи с ухудшением погодных условий приостановлены, поисковые группы разбили лагеря в безопасных местах с целью выждать сильный ветер, сопровождаемый обильным снегопадом».

Об этом Report сообщил участник поисковой группы Арзу Мустафаев.

По его словам, ситуация осложнилась тем, что альпинисты поменяли свой изначальный маршрут, о котором сообщили в момент старта.

«По причине того, что поисковые работы не пока не дали определенных результатов, было проведено расследование и стало ясно, что альпинисты в телефонном разговоре со своими коллегами сообщили, что поднимутся на высоту не классическим, а совершенно новым, до сих пор не пройденными 2-3- мя маршрутами. Данный маршрут охватывает территорию приблизительно в 20-30 кв/км, что в значительной степени усложняет работу спасательной экспедиции. По всей видимости, когда представитель Министерства по Чрезвычайным Ситуациям говорил об отсутствии точной информации, имел в виду то же самое. Они сошли с маршрута, обговоренного ранее, что и послужило возникновению подобных проблем».

Арзу Мустафаев также отметил, что высота вершины Туфандага составляет 4191 м. Но всего лишь на высоте ниже, чем на 19 метров расположена метеостанция Министерства Экологии и время от времени туда поднимаются сотрудники министерства.

«Если бы они последовали по классическому маршруту, то и проблем было бы меньше».

По словам А. Мустафаева, наряду со спасателями МЧС, на высоте также находятся свыше 30-ти специалистов и сотрудников Министерства Экологии, имеющих опыт работы в горах. Спасательные работы возобновятся сразу после того, как погодные условия позволят продвинуться дальше.