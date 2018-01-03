Президент США Дональд Трамп готов полностью прекратить оказание финансовой помощи Пакистану за поддержку террористов. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает ТАСС.

Она добавила, что Соединенные Штаты в ближайшие дни запросят проведение экстренных встреч в ООН для обсуждения ситуации в Иране, где проходят акции протеста. Встречи состоятся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в Женеве, где базируется Совет по правам человека (СПЧ).

«ООН должна высказаться. В ближайшие дни мы запросим экстренные сессии здесь, в Нью-Йорке, и в Совете по правам человека в Женеве. Мы не можем молчать», — сказала дипломат.

Она не уточнила, идет ли речь о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН или дискуссия пройдет в каком-то другом формате. По ее словам, США обсудят тему иранских протестов с членами Совбеза и посмотрят, «что нужно сделать, чтобы провести экстренную сессию». «В любом случае мы проведем встречу по происходящему в Иране, на которой обсудим протесты и их [иранцев] борьбу за свободу», — отметила Хейли.