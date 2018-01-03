Сотрудники силовых структур Ирана задержали более 150 зачинщиков беспорядков на демонстрациях в провинции Хамадан. Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars, заявил мэр провинции Али Таали.

«За последние дни были задержаны и переданы судебным органам свыше 150 бунтовщиков, — сказал он. — Возраст задержанных — от 17 до 25 лет, есть среди них и люди из других провинций».

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.