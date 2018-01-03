Пресс-секретарь Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Шариф заявил, что беспорядки в некоторых иранских городах находятся под контролем полиции, и они слишком малы, чтобы поручить КСИР вмешательство в них, сообщает Mehr News.

«Они (беспорядки) слишком малы, чтобы привлекать КСИР к борьбе с этими мелкими беспорядками», — заявил во вторник официальный представитель КСИР бригадный Рамезан Шариф. Военный чиновник отметил: «До сих пор, полиция не обращалась за помощью к КСИР».

«Благодаря принятым министерством внутренних дел мерам, были защищены объекты и имущество людей, а также была обеспечена безопасность», — отметил представитель КСИР.

«Конечно, в некоторых городах и округах были случаи, когда полиция потребовала помощи сил «Басидж», — рассказал Шариф. «В тех случаях, о которых я упомянул, силы «Басидж» помогли полиции, но до сих пор размер беспорядков был слишком мал, чтобы понадобилось вмешательство КСИР», — заявил чиновник.