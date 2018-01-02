Администрация президента США Дональда Трампа призвала правительство Ирана прекратить блокирование популярных сайтов и социальных сетей. Об этом сообщает АР.

Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн отметил, что Instagram, Telegram и другие платформы являются «законными способами общения».

Соединенные Штаты поощряют иранцев к использованию виртуальных частных сетей, известных как VPN. Эти службы могут использоваться для получения доступа к заблокированным сайтам.

Гольдштейн говорит, что США все еще общаются с иранцами на фарси на страницах Госдепартамента в Facebook, Twitter и других платформах. Он отмечает, что США хотят «побудить протестующих продолжать бороться за то, что правильно».