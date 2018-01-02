Супруга скончавшегося в Сан-Франциско на 88-м году жизни выдающегося азербайджанского пианиста Чингиза Садыхова – Хавер Садыхова, желая выполнить последнюю просьбу мужа, обращается к руководству Азербайджана и общественности с просьбой оказать поддержку в организации похорон Чингиза Садыхова на его исторической родине, сообщил сайт Haqqin.

Чингиз Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Получил образование в Азербайджанской и Московской музыкальных консерваториях. С 1981 по 1990 годы возглавлял творческое объединение «Азконцерт».

В разное время Чингиз Садыхов аккомпанировал великим Рашиду Бейбутову, Бюльбюлю, Муслиму Магомаеву и др.

Творчество Чингиза Садыхова высоко оценил и экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев. Именно ему принадлежит фраза о том, что Чингиз Садыхов превратил рояль в азербайджанский национальный инструмент.

В 2009 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева был удостоен ордена «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанской музыки.

В 1994 году Чингиз Садыхов переехал в США и проживал в городе Сан-Франциско. Как и Муслим Магомаев, Чингиз Садыхов завещал похоронить себя на Родине.