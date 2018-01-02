Силы безопасности Ирана арестовали по меньшей мере 40 человек в северо-западной провинции Ардебиль во время политических беспорядков, сообщает агентство Mehr.

Прокурор провинции Ардебиль Насер Атабати заявил, что большинство задержанных были освобождены после допроса, но 15 человек все еще находятся под стражей.

Между тем, согласно неподтвержденным сообщениям в городе Тебриз были арестованы около 90 человек. Однако депутат от Тебриза Шахабодин Бимекдар опроверг сообщения, заявив, что в его городе не было протестов.

За прошедшую неделю некоторые группы людей присоединились к демонстрациям в ряде городов, включая столицу Тегеран, Мешхед и Керманшах, в знак протеста против высоких цен. Но экономические протесты вскоре превратились в антиправительственные демонстрации.

Правительственные чиновники призвали людей воздерживаться от участия в незаконных протестах, отмечает Тренд.