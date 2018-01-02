Парламент Израиля во вторник, 2 января, одобрил закон о статусе Иерусалима, осложняющий мирное урегулирование конфликта с палестинцами. Теперь для отделения части территории Иерусалима будет необходимо две трети — то есть 80 — голосов депутатов 120-местного Кнесета, передает DW.

Раньше порог был равен абсолютному большинству, равному 61 голосу. Закон поддержали 64 члена Кнессета, 51 депутат проголосовал против него, передает информагентство AFP. Новое правило может быть изменено большинством в 61 голос депутатов Кнессета.

Закон был разработан правой национально-религиозной партией «Еврейский дом» и делает возможным также признание секторов Иерусалима «отдельными территориальными единицами».

Администрация главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса назвала новый закон «равносильным объявлению войны палестинцам».