В Казахстане с 1 января введен ряд поправок, одна из которых предусматривает принудительное лечение в виде химической кастрации для лиц, осужденных за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Большой пакет поправок в законодательство, направленных на защиту прав ребенка, был подписан президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в апреле 2016 года, отмечает otyrar.kz.

К тем, кто применил насильственные действия против несовершеннолетних, не будут применяться условные сроки наказания, выдаваться амнистия, замена наказания на более мягкое, условно-досрочное освобождение и не будет никаких процессуальных соглашений с ними.

Применение принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации проводится на основании решения суда в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения.

Данная мера не единственная и является крайней. Кроме того, химическая кастрация будет применяться как временная мера в виде одноразовой инъекции.

Как отмечает zakon.kz, сама процедура будет применяться либо в тюрьмах, либо в амбулаториях, которые предоставляют психиатрическую помощь (уже освобожденным). Препарат содержит ципротерон, и проблема его применения состоит в том, что его действие начинается только после четвертого укола и подавляется алкоголем. По утверждению ряда СМИ, в Казахстане антидот для ципротерона можно купить практически в любой аптеке, но только по рецепту врача.